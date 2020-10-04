На сході Японії стався потужний землетрус

Біля східних берегів Японії в суботу, 3 жовтня, стався землетрус магнітудою 5,5.

Про це повідомила Геологічна служба США, передає Укрінформ.

Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися в ряді префектур сходу Японії. За даними сейсмологів, епіцентр знаходився біля узбережжя острова Острів Хатідзьо в Тихому океані. Осередок залягав на глибині близько 60 км під океанським дном.

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Повідомлень про потерпілих або руйнування поки не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

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Раніше в районі озера Байкал в РФ сталися два землетруси - перший магнітудою 5,3, а через чверть години підземні поштовхи повторилися з силою 2,3 бала.

Фото: АА