Біля грецького узбережжя стався потужний землетрус

Між грецькими островами Кос і Нісірос, що в Егейському морі, стався потужний землетрус магнітудою 5,2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

За даними Афінського інституту з геодинаміки, стихійне лихо сталося сьогодні о 14:05.

Епіцентр був зафіксований за 32 кілометри від Нісіроса й Коса на глибині 150 км. Наразі немає інформації ані про постраждалих, ані про завдану шкоду.

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Як повідомляв Укрінформ, біля тихоокеанського острова Тонга стався потужний землетрус магнітудою 6,4.