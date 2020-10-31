Білорусь закриває кордон для іноземців з 1 листопада

Білорусь з 1 листопада закриває кордон для іноземних громадян і осіб без громадянства через епідемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

«З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь з метою запобігання поширення інфекції, викликаної COVID-19», - йдеться в повідомленні Державного прикордонного комітету.

Водночас обмеження не поширюється: на іноземних громадян, що прямують за дипломатичними та службовими паспортами; глав і членів офіційних делегацій; іноземців, які надають міжнародну безоплатну допомогу Білорусі; водіїв при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародної пошти; членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Обмеження не стосуються іноземних громадян, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі; мають право на постійне або тимчасове проживання на території Білорусі; мають дозвіл на роботу або підтверджувальні документи на трудову діяльність на території Білорусі; осіб, які прямують до Білорусі за повідомленням про тяжку хворобу або про смерть близького родича; здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації.

Не стосується це і громадян РФ, які прямують транзитом через Білорусь до Росії, а також іноземців, які прямують транзитом через Білорусь відповідно до міжурядової угоди України та Білорусі про спрощений проїзді ділянки автодороги Славутич - Чорнобильська АЕС.

На осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт "Мінськ",також не поширюється це обмеження.

Як повідомлялося, 30 жовтня пресслужба Держприкордонкомітету Білорусі повідомила, що республіка тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в телеефірі, що проводяться консультації з Польщею і Литвою для вироблення належної реакції на рішення влади Білорусі закрити кордон.