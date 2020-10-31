Трамп стверджує, що американські лікарі завищують цифри щодо COVID-19

Президент США Дональд Трамп після трьох днів антирекордів щодо зареєстрованих у країні нових випадків захворювання на COVID-19 виступив із заявами, що лікарі нібито навмисне завищують дані статистики, щоби заробити більше грошей.

Як повідомляє в суботу CNN, такі тези він озвучив під час виборчих зустрічей у Мічигані, передає Укрінформ.

"Наші лікарі – дуже розумні люди. Отже, що вони роблять. Кажуть: вибачте, але всі помирають від COVID… А це близько $2 тис. надбавки, тож вони мають більше грошей", - наводить телеканал заяву Трампа на мітингу в містечку Вотерфорд, штат Мічиган, у п'ятницю.

Як ідеться в публікації, 30 жовтня в Америці був зафіксований найвищий показник щоденної захворюваності за весь період пандемії, а в 17-ти штатах зареєстрована рекордна кількість госпіталізацій.

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Трамп неодноразово применшував у своїх заявах негативний вплив епідемії коронавірусу та пояснював нову хвилю захворювання збільшенням кількості тестів, що проводяться у країні. Водночас фахівці наголошують, що тестувань у країні проводиться на кілька десятків відсотків більше, натомість кількість інфікованих зросла в рази.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 46 078 628 випадків коронавірусу, зокрема 1 196 409 летальних, одужали 33 346 648 осіб.

Фото: The White House