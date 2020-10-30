ЄС не має наміру купувати російські або китайські COVID-вакцини - Єврокомісія

Про це у п’ятницю заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції Єврокомісії на намір Угорщини закупити російські або китайські вакцини від COVID-19, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За його словами, будь-яка подібна продукція іноземного виробництва може з’явитися на європейському ринку лише після ретельної перевірки та авторизації на ефективність та безпечність за стандартами ЄС.

«Ми не проводимо переговори ані з російськими, ані з китайськими компаніями. Це європейська стратегія вакцинації, і всі країни-члени підписалися під цим процесом. Це не говорить про те, що будь-які інші вакцини не потраплятимуть на наш ринок, але якщо вони потраплятимуть, вони мають пройти через процес авторизації в Європейському Союзі», - наголосив Мамер.

Він зауважив, що будь-яка вакцина не може потрапити на територію Європейського Союзу, якщо вона не відповідає стандартам якості, що передбачені для такого роду продукції на території ЄС, і не пройшла через процедуру ухвалення та авторизації, яка прийнята в Європейському Союзі.

«Тож це поза питанням, якщо хтось вирішує купувати вакцину на ринку третьої країни і використовувати її в Європейському Союзі, якщо вона не пройшла через процес авторизації, що існує в Європейському Союзі. На цей момент це суто гіпотетичне питання, але якщо щось подібне трапиться, Єврокомісія буде вимушена вживати відповідні (правові) заходи», - сказав речник Єврокомісії.

Під час брифінгу представники Єврокомісії нагадали, що ЄС продовжує переговори з розробниками й виробниками вакцин. Єврокомісія вже уклала три контракти на їх форвардну закупівлю, щоб забезпечити доступ до вакцини для всіх європейських громадян. Наразі ведуться переговори ще з трьома виробниками вакцин, робота над якими близька до завершення. Йдеться про вакцини, які виробляються в Європі.

Як наголосили в Єврокомісії, головним елементом стратегії ЄС у сфері вакцинації є швидке ухвалення ефективних та безпечних методів лікування коронавірусу. При цьому у питаннях безпеки вакцини європейська сторона не допускає будь-яких компромісів, як і всіх інших медикаментів на європейському ринку.

Як повідомлялося, в Євросоюзі припускають, що у 2021 році не всі громадяни країн ЄС зможуть отримати вакцини, і розраховують на масову COVID-вакцинацію не раніше 2022 року.

Фото: Shutterstock.com