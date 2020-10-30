Масовий доступ до вакцини від COVID-19 світ отримає за півтора року - нацбанк Канади

Масовий доступ до вакцини від COVID-19 світ отримає за півтора року - нацбанк Канади

Укрінформ
Національний банк Канади на підставі проведеного аналізу передбачає, що вакцина від коронавірусу стане масово доступною у світі до середини 2022 року.

Про це заявив глава нацбанку Канади Тіф Маклем, презентуючи монетарну політику регулятора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми передбачаємо, що вакцина проти COVID-19 та його ефективне лікування стануть широко доступними до середини 2022 року”, - сказав Маклем.

Окрім того, на його думку, у Канаді не буде потреби поновлювати широкомасштабний карантин, як було навесні. “Утім, можна очікувати, що наступні хвилі вірусу потребуватимуть цільових та локалізованих обмежень. Необхідність у них зростатиме та спадатиме - і з часом зникне”, - вважає глава нацбанку Канади.

Читайте також: Канада придбає ще 76 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

На його переконання, наслідки пандемії матимуть довготривалий вплив на майбутнє економічне зростання. “Додавши усі фактори, Рада директорів прогнозує, що економіка працюватиме нижче свого потенціалу до 2023 року”, - підсумував Маклем.

За останніми даними, на території Канади зареєстровано 26 687 активних випадків COVID-19, від початку епідемії  померли  10 032 особи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-