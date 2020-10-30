Масовий доступ до вакцини від COVID-19 світ отримає за півтора року - нацбанк Канади

Національний банк Канади на підставі проведеного аналізу передбачає, що вакцина від коронавірусу стане масово доступною у світі до середини 2022 року.

Про це заявив глава нацбанку Канади Тіф Маклем, презентуючи монетарну політику регулятора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми передбачаємо, що вакцина проти COVID-19 та його ефективне лікування стануть широко доступними до середини 2022 року”, - сказав Маклем.

Окрім того, на його думку, у Канаді не буде потреби поновлювати широкомасштабний карантин, як було навесні. “Утім, можна очікувати, що наступні хвилі вірусу потребуватимуть цільових та локалізованих обмежень. Необхідність у них зростатиме та спадатиме - і з часом зникне”, - вважає глава нацбанку Канади.

На його переконання, наслідки пандемії матимуть довготривалий вплив на майбутнє економічне зростання. “Додавши усі фактори, Рада директорів прогнозує, що економіка працюватиме нижче свого потенціалу до 2023 року”, - підсумував Маклем.

За останніми даними, на території Канади зареєстровано 26 687 активних випадків COVID-19, від початку епідемії померли 10 032 особи.