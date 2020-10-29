У Дуди назвали абсурдними заяви Лукашенка про фальсифікацію президентських виборів у Польщі

Заяви президента Білорусі про фальсифікацію президентських виборів у Польщі є “абсурдними”.

Таким чином голова політичного кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський відреагував на слова президента РБ Олександра Лукашенка про те, що результати президентських виборів у Польщі було фальсифіковано на користь Анджея Дуди, повідомляє Укрінформ із посиланням на РАР.

“Cлова Олександра Лукашенка є абсурдними”, - зазначив Щерський.

Він додав, що дякує польській опозиції за те, що вона в особі Лукашенка має союзника у стратегії “вулиця і закордон”.

Читайте також: Білорусь обмежила перетин кордону з Україною

Лукашенко у четвер заявив, що Дуда переміг у президентських виборах завдяки фальсифікації результатів. Він наголосив, що Польща хотіла “зробити в Білорусі революцію, чи навіть заколот, але отримала її сама”. Президент РБ зазначив, що в Польщі не вдасться легко розв’язати проблему, оскільки проти влади виступили жінки, селяни та робітники.

У четвер Білорусь закрила свої кордони з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, обґрунтовуючи це "епідеміологічною ситуацією".

У Польщі восьмий день поспіль тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного трибуналу про обмеження абортів.

Читайте також: Лукашенко призначив нового главу МВС на тлі протестів

Президент Дуда в липні цього року вдруге був обраний президентом Польщі. Він випередив свого конкурента Рафала Тшасковського на понад 2%.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

Фото: РАР/Leszek Szymanski