Туніс запровадив комендантську годину через COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Alaraby.

Також запроваджуються обмеження на пересування, збори громадян та роботу навчальних закладів.

Голова уряду Тунісу Хіхем Мечічі закликав усі провінції оголосити комендантську годину з 20:00 до 5:00 ранку у будні та починаючи на годину раніше у вихідні.

У його заяві не сказано, як довго триватиме дія комендантської години.

Мечічі заявив, що нові обмеження щодо пересування між регіонами не стосуватимуться поїздок, пов'язаних з роботою та винятковими обставинами.

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Згідно з останніми карантинними заходами, шкільні уроки будуть припинені до 8 листопада, тоді як студенти університетів матимуть онлайн-уроки протягом двох тижнів.

Відтепер кафе та ресторани можуть працювати до 16:00, а збори більше чотирьох людей заборонені у громадських місцях, крім громадського транспорту.

Туніс запровадив суворі карантинні заходи, які допомогли країні подолати першу хвилю пандемії протягом літа.

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Але з того часу, як у червні Туніс знову відкрив свої кордони, кількість заражень COVID-19 зросла до понад 1 000 випадків на день.

У минулі вихідні в країні було зафіксовано 2 125 випадків захворювання, що збільшило їх загальну кількість до 54 278. У Тунісі зафіксовано 1 153 смерті унаслідок пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 29 жовтня зареєстрували 44 910 979 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, з початку пандемії від хвороби померла 1 181 151 особа, одужало 32 796 825 осіб.

Фото: АА