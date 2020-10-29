Туніс запровадив комендантську годину через COVID-19

Туніс запровадив комендантську годину через COVID-19

Укрінформ
Сьогодні влада Тунісу заявила, що запроваджує загальнонаціональну комендантську годину, намагаючись зупинити епідемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Alaraby.

Також запроваджуються обмеження на пересування, збори громадян та роботу навчальних закладів.

Голова уряду Тунісу Хіхем Мечічі закликав усі провінції оголосити комендантську годину з 20:00 до 5:00 ранку у будні та починаючи на годину раніше у вихідні.

У його заяві не сказано, як довго триватиме дія комендантської години.

Мечічі заявив, що нові обмеження щодо пересування між регіонами не стосуватимуться поїздок, пов'язаних з роботою та винятковими обставинами.

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Згідно з останніми карантинними заходами, шкільні уроки будуть припинені до 8 листопада, тоді як студенти університетів матимуть онлайн-уроки протягом двох тижнів.

Відтепер кафе та ресторани можуть працювати до 16:00, а збори більше чотирьох людей заборонені у громадських місцях, крім громадського транспорту.

Туніс запровадив суворі карантинні заходи, які допомогли країні подолати першу хвилю пандемії протягом літа.

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Але з того часу, як у червні Туніс знову відкрив свої кордони, кількість заражень COVID-19 зросла до понад 1 000 випадків на день.

У минулі вихідні в країні було зафіксовано 2 125 випадків захворювання, що збільшило їх загальну кількість до 54 278. У Тунісі зафіксовано 1 153 смерті унаслідок пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 29 жовтня зареєстрували 44 910 979 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, з початку пандемії від хвороби померла 1 181 151 особа, одужало 32 796 825 осіб.

Фото: АА

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