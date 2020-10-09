У столиці Тунісу відновили нічну комендантську годину

Мер столиці Тунісу - міста Туніс заявив, що нічну комендантську годину буде відновлено терміном на два тижні в рамках низки обмежень, призначених для контролю за розповсюдженням епідемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Лише упродовж останнього місяця понад 20 000 осіб в Тунісі отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

Комендантська година почнеться у четвер та діятиме з 21:00 до 05:00 за місцевим часом у будні дні та з 19:00 до 05:00 за місцевим часом у вихідні. Щотижневі розпродажі на ринках та п’ятничні молитви також будуть в цей період заборонені.

Комендантська година також буде запроваджена в сусідніх провінціях Мануба, Аріана та Бен-Арус. Чотири інші міста Тунісу, в яких також спостерігався значне збільшення випадків захворювання на COVID-19, запровадили нічну комендантську годину раніше.

Уряд Тунісу поки що виключає повернення до загальнодержавного карантину, який було запроваджено на початку цього року.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки та 27 412 315 випадків одужання.