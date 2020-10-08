Туніс частково запроваджує комендантську годину через COVID-19

Чотири провінції Тунісу повертаються до пов’язаних із пандемією COVID-19 обмежень на пересування через швидке зростання кількості інфікованих.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на губернатора провінції Аріана.

“З четверга у районі Гранд Туніс на 15 днів буде запроваджено комендантську годину. Губернатор пояснив, що це рішення покликане обмежити поширення пандемії COVID-19 у районі Гранд Тунісу, до якого входять провінції Туніс, Аріана, Бен Арус та Мануба”, - йдеться у матеріалі.

Губернатор також закликав жителів суворо дотримуватися усіх упереджувальних заходів.

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Нагадаємо: за даними міністерства охорони здоров’я Тунісу, протягом минулої доби у країні було виявлено 2312 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом від початку пандемії недуга забрала 364 життя.