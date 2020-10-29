Nord Stream 2 треба зупинити «у будь-який спосіб» - Більдт

Під час прийняття санкційних рішень Євросоюз має враховувати економічну шкоду, але не менш важливо дотримуватися балансу з урахуванням довгострокових зовнішньополітичних інтересів ЄС.

Таке переконання висловив співголова цієї організації, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт під час дискусії в рамках Європейської ради закордонних справ (ECFR) в режимі онлайн, яку можна подивитися в мережі Youtube, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про загрози від санкцій, варто взяти такий приклад – загрозу санкцій щодо «Північного потоку – 2». Переконаний, що «Північний потік -2» має бути зупинений у будь-який спосіб, але я не думаю, що це має відбутися внаслідок американських санкцій. Це має бути незалежне наше рішення, як європейців, має прийматися Німеччиною, щоб це зробити. Економічний ефект від такого рішення для європейської економіки є відносно невеликим, але ефект для нашого суверенітету як глобального актора, і у вимірі нашої спільної зовнішньої політики, є значним», - зауважив шведський політик.

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Він наголосив на тому, що помилки в обрахуванні балансу між економічною шкодою і політичним ефектом санкційної політики призводять до найбільш руйнівних наслідків, як це відбулося стосовно вторинних економічних санкцій у випадку з Іраном. Ця політика, на переконання шведського дипломата, виявилася руйнівною для зовнішньої політики та суверенітету Європейського Союзу, але водночас, з точки зору європейської економіки, обсяги торгівлі між ЄС і Іраном не мають суттєвого значення.

Як вже повідомлялося, у жовтні Державний департамент США оголосив про рішення розширити санкції проти структур, причетних до будівництва газопроводу «Північний потік-2». Під нові обмеження можуть потрапити компанії, котрі допомагають модернізувати або встановлювати обладнання на судна, що використовуються для укладання труб. У липні поточного року уряд США оголосив про намір ввести санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку - 2", який протягнуто вже на 95%. Таке рішення примусило ряд європейських компаній призупинити участь у проекті.