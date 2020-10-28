У сім'ї патріарха Кирила знайшли нерухомості на майже три мільйони доларів

Патріарх Московський і всія Русі Кирило і дві його троюрідних сестри володіють елітною нерухомістю в Москві, Підмосков'ї і Петербурзі загальною вартістю 225 мільйонів рублів (2,9 млн дол).

Як передає Укрінформ, про це йдеться в розслідуванні видання "Проект".

У власності Володимира Гундяєва (патріарха Кирила), як стверджує видання, знаходяться три квартири: 145-метрова квартира в "Будинку на набережній" на вулиці Серафимовича у Москві ("Проект" оцінив її в 70 млн руб); 38-метрова квартира на Ніколоямській вулиці в Москві (12 млн руб); 83-метрова квартира на Большеохтинському проспекті в Петербурзі (9 млн руб).

Троюрідній сестрі патріарха, 73-річній Лідії Леоновій, за даними "Проекту", належать чотири об'єкти нерухомості: 83-метрова квартира в Гагарінському провулку в Москві (47 млн ​​руб); 300-метровий будинок у селищі "Зелена Роща-1" в Одинцовському районі Московської області (10 млн руб); 121-метрова квартира (42 млн руб) і 1/3 нежитлового приміщення в тому ж будинку на Набережній Крюкова каналу в Петербурзі площею 200 кв м (3 млн руб).

Лідія Леонова стала власницею 121-метрової квартири в Петербурзі у 2001 році - нерухомість їй подарував давній знайомий Кирила, бізнесмен Олександр Дмитрієвич. "Проект" зазначив, що це сталося через пів року після того, як мерія Москви відкликала свої претензії до бізнес-партнера Дмитрієвича - італійця Ніколе Саворетті, який, за його ж словами, також давно знайомий з Кирилом. Саворетті заявив виданню, що патріарх не допомагав вирішити спір, що виник із мерією, а Дмитрієвич не був пов'язаний з його проектами.

У власності ще однієї троюрідної сестри патріарха, 63-річної Олени Холодової, яка раніше входила до ради директорів банку "Пересвет", перебувають: 63-метрова квартира на вулиці Расплетіна у Москві (22 млн руб); 63-метрова квартира на Одеській вулиці в Петербурзі (10 млн руб).

"Проект" зазначив, що Російська православна церква раніше не влаштовувала розбірок через нерухомості, якою володіють патріарх і його сестри.

Ще в грудні 2019 року "Новая газета" писала, що в ЗМІ з'являлися публікації про участь патріарха Кирила в автомобільному, нафтовому, ювелірному та рибному бізнесах. За непідтвердженою інформацією, яку призводило видання, статки патріарха оцінюються в 4-8 млрд дол. Газета зазначала, що ця інформація не піддається перевірці, оскільки Кирило зберігає заощадження в банках Швейцарії, Італії та Австрії.

У власності патріарха, стверджувала "Новая газета", також знаходиться шале під Цюріхом у Швейцарії і, ймовірно, частки власності різних об'єктів нерухомості у Москві, Московській, Смоленській і Калінінградській областях.

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Також патріарх Кирило може розпоряджатися більш ніж 20 резиденціями, які належать різним релігійним організаціям РПЦ.