РПЦ буде змушена визнати нашу автокефалію — Епіфаній

РПЦ буде змушена визнати нашу автокефалію — Епіфаній

Укрінформ
Російська православна церква з часом буде змушена визнати автокефалію Української православної церкви.

Про це митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

"З часом, я впевнений, можливо, навіть останньою, але і РПЦ буде змушена визнати автокефалію Української православної церкви. Тому ми й РПЦ є братами у Христі, і всі ми єднаємося навколо Христа - кожен у своїй помісній церкві, але загалом ми складаємо повноту вже єдиної Христової церкви", - сказав Епіфаній.

Також він додав, що ті церкви, які, як вважалося, перебувають під впливом РПЦ, не дивлячись на цей вплив, першими визнали автокефалію української церкви.

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Як повідомлялося, поки що Помісну церкву України визнали Елладська церква і Олександрійський патріархат.

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