РПЦ буде змушена визнати нашу автокефалію — Епіфаній

Російська православна церква з часом буде змушена визнати автокефалію Української православної церкви.

Про це митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

"З часом, я впевнений, можливо, навіть останньою, але і РПЦ буде змушена визнати автокефалію Української православної церкви. Тому ми й РПЦ є братами у Христі, і всі ми єднаємося навколо Христа - кожен у своїй помісній церкві, але загалом ми складаємо повноту вже єдиної Христової церкви", - сказав Епіфаній.

Також він додав, що ті церкви, які, як вважалося, перебувають під впливом РПЦ, не дивлячись на цей вплив, першими визнали автокефалію української церкви.

Як повідомлялося, поки що Помісну церкву України визнали Елладська церква і Олександрійський патріархат.