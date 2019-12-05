Епіфаній каже, що перенесення Різдва на 25 грудня поки не на часі

Епіфаній каже, що перенесення Різдва на 25 грудня поки не на часі

Укрінформ
Православна церква України не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, але поки що підтримки з боку українського суспільства немає.

Про це митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"Як Православна церква України ми не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, адже це не догма. Але зараз це ще не на часі. Для зміни календаря немає підтримки з боку українського суспільства", - зазначив він.

Як додав митрополит Епіфаній, не всі люди, які пишуть і підтримують реформу в Facebook, так само активно відвідують храми.

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"Якщо ми скажемо, що святкуємо Різдво 25 грудня, чи багато з них прийде до храму. У більшості вони приватно святкуватимуть 25 грудня, а храми будуть порожні. 7 січня прийдуть у церкву інші парафіяни, які є практикуючими вірними ПЦУ. Буде певний дисонанс", - прокоментував предстоятель ПЦУ.

Також Епіфаній наголосив, що патріарх Варфоломій не ставив жодних ультиматумів і не висував певних вимог щодо переходу ПЦУ на інший календар.

"Вони зацікавлені в тому, щоб ми успішно розвивалися, а не ставити перепони. Бо це є зараз певною перепоною для єднання. Бо це можуть взяти на озброєння наші супротивники для зупинення об'єднавчих процесів", - додав предстоятель ПЦУ.

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Як повідомлялося, в Україні 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським календарем, із 2017 року є вихідним.

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