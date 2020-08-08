Єдиний офіційний екзорцист РПЦ помер від коронавірусу
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.
"Голова Вищого загальноцерковного суду Російської православної церкви митрополит Ісидор (Кириченко) помер у віці 79 років. Ісидор 33 роки був головним архієреєм Кубані", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що помер також єдиний офіційний екзорцист РПЦ - 79-річний архімандрит Герман (Чесноков), який служив у найбільшому монастирі РПЦ, Троїце-Сергієвій лаврі. Повідомляється, що Герман перебував у тяжкому стані вже у травні, був підключений до апарату штучної вентиляції легень.
До архімандрита Германа регулярно приїздили православні з усього світу. З дозволу церковної влади він проводив обряд вичитки, тобто «вигнання бісів». На це його благословив ще позаминулий предстоятель РПЦ патріарх Пімен.
Загалом, за даними видання, за період пандемії в Троїце-Сергієвій лаврі померли від коронавірусної інфекції п'ять архімандритів, три ігумени, ієромонах і два ієродиякони.
За даними оперштабу, які поширило агентство Інтерфакс, кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Росії за добу зросла на 5212, сягнувши 882 347-ох. За добу в країні померло 129 інфікованих (загалом за час епідемії 14 854), одужало 6615 пацієнтів (за весь період - 690 207 осіб).
Як повідомлялося, Росія посідає четверте місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.
Згідно з даними Worldometer, кількість випадків коронавірусу у світі становить 19 604 744, з них 725 052 летальні, одужали 12 587 484 людини.