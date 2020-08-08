Єдиний офіційний екзорцист РПЦ помер від коронавірусу

У Росії від коронавірусної інфекції померли головний архієрей Кубані та єдиний офіційний екзорцист Російської православної церкви (РПЦ).

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.

"Голова Вищого загальноцерковного суду Російської православної церкви митрополит Ісидор (Кириченко) помер у віці 79 років. Ісидор 33 роки був головним архієреєм Кубані", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що помер також єдиний офіційний екзорцист РПЦ - 79-річний архімандрит Герман (Чесноков), який служив у найбільшому монастирі РПЦ, Троїце-Сергієвій лаврі. Повідомляється, що Герман перебував у тяжкому стані вже у травні, був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

До архімандрита Германа регулярно приїздили православні з усього світу. З дозволу церковної влади він проводив обряд вичитки, тобто «вигнання бісів». На це його благословив ще позаминулий предстоятель РПЦ патріарх Пімен.

Загалом, за даними видання, за період пандемії в Троїце-Сергієвій лаврі померли від коронавірусної інфекції п'ять архімандритів, три ігумени, ієромонах і два ієродиякони.

За даними оперштабу, які поширило агентство Інтерфакс, кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Росії за добу зросла на 5212, сягнувши 882 347-ох. За добу в країні померло 129 інфікованих (загалом за час епідемії 14 854), одужало 6615 пацієнтів (за весь період - 690 207 осіб).

Як повідомлялося, Росія посідає четверте місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.

Згідно з даними Worldometer, кількість випадків коронавірусу у світі становить 19 604 744, з них 725 052 летальні, одужали 12 587 484 людини.