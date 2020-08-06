Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 870 тисяч

У Російській Федерації за минулу добу виявлено 5 239 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна їхня кількість зросла до 870 187.

Як повідомляє Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з ним, найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в Москві - 684 людини, 183 - у Свердловській області, 160 - у Ханти-Мансійському АО, по 159 - у Московській області і Петербурзі.

За середу від COVID-19 у країні померло 114 пацієнтів. Всього з початку епідемії - 14 579. За минулу добу одужало 7 300 осіб, всього з початку поширення коронавірусу - 675 069.

У середу стало відомо, що коронавірусом заразився глава російської республіки Калмикія Бату Хасіков.

Раніше, 31 липня повідомлялося, що COVID-19 заразився губернатор Ямало-Ненецького АО Росії Дмитро Артюхов.

Станом на ранок 6 серпня у світі зафіксовано 18 976 34 випадки COVID-19, з яких 711 220 - з летальним результатом, 12 165 610 осіб одужали.