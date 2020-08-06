У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 18,9 мільйона

У світі станом на ранок зафіксовано понад 18,9 мільйонів випадків коронавірусу.

Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 18 976 34 випадків COVID-19 711 220 - летальні, 12 165 610 осіб одужали.

1% або 65 543 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 6 838 людини.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (4 973 568), Бразилія (2 862 761) та Індія (1 963 239).

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За ніч було зареєстровано 10 861 новий випадок, з них 6 139 в Мексиці і більше тисячі в Казахстані та Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 933 особи, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 829.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 серпня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.

Фото: romania-insider.com