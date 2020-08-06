В Італії кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла вдвічі

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом в Італії знову зростає: за даними МОЗ країни, протягом минулої доби захворіли 384 особи - проти 190 днем раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Лише в одному регіоні Італії за добу не виявили нових випадків COVID-19 - це Валле д'Аоста.

Упродовж останньої доби у країні зафіксували 10 летальних випадків, що вдвічі більше, ніж у вівторок.

Від початку епідемії загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Італії сягнула 248 803. Загальна кількість смертей, спричинених хворобою, становить 35 181.

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Згідно з останніми даними Worldometer, у світі підтверджено 18,9 млн випадків зараження коронавірусом, у тому числі 709 246 летальних, одужали трохи більше 12 млн осіб.