В Італії кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла вдвічі
Укрінформ
Кількість нових випадків інфікування коронавірусом в Італії знову зростає: за даними МОЗ країни, протягом минулої доби захворіли 384 особи - проти 190 днем раніше.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.
Лише в одному регіоні Італії за добу не виявили нових випадків COVID-19 - це Валле д'Аоста.
Упродовж останньої доби у країні зафіксували 10 летальних випадків, що вдвічі більше, ніж у вівторок.
Від початку епідемії загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Італії сягнула 248 803. Загальна кількість смертей, спричинених хворобою, становить 35 181.
Згідно з останніми даними Worldometer, у світі підтверджено 18,9 млн випадків зараження коронавірусом, у тому числі 709 246 летальних, одужали трохи більше 12 млн осіб.