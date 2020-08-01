Силове крило релігійних громад РПЦ в Україні контролюють спецслужби РФ – розвідка

Українська розвідка звернула увагу на загрозу формування парамілітарних угруповань під крилом Російської православної церкви в Україні, також відомої як Українська православна церква Московського патріархату.

Як повідомляє Укрінформ, про це голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк написав у своїй статті для ZN.UA.

За його словами, йдеться про активізацію діяльності проросійських «козачих» організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку. Такі випадки фіксувалися, зокрема, у Київській, Вінницькій, Запорізькій областях.

Голова СЗР констатує, що російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують російське православ'я одночасно і як «жорстку» (інспірація протестних акцій, які можуть легко перерости в показові сутички з правоохоронцями або провокаторами), і як «м'яку» силу (вплив на думку парафіян).

«На цьому напрямку Росія використовує всі наявні технології для протидії процесу становлення Православної церкви України, маніпулюючи почуттями українських вірян і намагаючись всіляко зберегти свій вплив на них», - зазначає автор.