В Євросоюзі розраховують на масову COVID-вакцинацію не раніше 2022 року

Лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від COVID-19 до 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Блок з 27 країн з населенням 450 мільйонів осіб уже замовив понад 1 мільярд доз потенційних вакцин проти COVID-19 від трьох виробників ліків. ЄС наразі веде переговори про попередню закупівлю ще одного мільярда доз із іншими компаніями.

"До кінця 2021 року не буде достатньої кількості доз вакцини проти COVID-19 для всього населення", - заявив представник Європейської комісії дипломатам з країн ЄС.

Ще один чиновник підтвердив Reuters цю заяву. У Єврокомісії не надали коментарів з цього приводу.

Раніше Європейська Комісія заявляла, що вакцинація буде обмеженою "на початкових етапах застосування", але ніколи не уточнювала, скільки триватиме початковий етап забезпечення населення вакциною.

У світі станом на 27 жовтня кількість випадків COVID-19 становить 43 942 489, з них 1 166 738 летальних, одужали 32 277 280 осіб.