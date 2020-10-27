Євросоюзу потрібні власні цифрові технології, щоб не залежати від Штатів чи Китаю – Маас

Євросоюз загалом і Німеччина зокрема повинні розробляти та покладитися на власні цифрові технології, щоб не стати заручниками США або Китаю.

Таке переконання висловив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у промові з нагоди відкриття конференції «Конвенція про розумну країну», передає кореспондент Укрінформу.

«Німеччина та Європа повинні пройти власний цифровий шлях і захищати свої цінності та інтереси також у цифровому просторі. Я не бачу жодної розумної альтернативи цьому; Європейський Союз потребує власної цифрової моделі - йому потрібен цифровий суверенітет, …якщо ми хочемо грати свою роль і не хочемо бути чиєюсь іграшкою», - заявив Маас.

Він зазначив, що цифровізація принципово змінила світову політику, в якій виник новий вид конкуренції - боротьба за цифрову першість, яку ще більше «підживила» пандемія. Боротьба ведеться насамперед між двома великими цифровими державами - Китаєм та США.

«Цифровому простору загрожує розкол на американську та китайську сфери... Для мене ні китайська, ні американська цифрова модель не є варіантом, тому що одна країна ставить досягнення в цифровізації на службу державного нагляду та репресій, а в іншій межі дозволеного занадто часто базуються на тому, що є технологічно можливим та економічно вигідним», - підкреслив Маас.

Він упевнений, що європейський цифровий суверенітет має бути спрямований на розвиток власних цифрових навичок, принаймні ключових технологій, але також не виключати інших постачальників, не базуватися на заборонах.

Важливим у цьому глава МЗС назвав безпеку, адже все більш потужні хакерські атаки містять загрозу для демократії. Європа підвищила свою стійкість до кібератак та цифрового впливу, запевнив політик, нагадавши, що цього року вперше ЄС запровадив санкції проти людей та організацій, відповідальних за кібератаки в Європі.

Захід «Конвенція про розумну країну» (Smart Country Convention) проводить Федеральна асоціація з інформаційних технологій, телекомунікацій та нових медіа разом з МЗС ФРН.

Фото: Bitkom_Europe