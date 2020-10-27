Через кілька днів після того, як невідомі пошкодили понад 60 об’єктів у 3 музеях Музейного острова в Берліні, акт вандалізму стався на вулиці, перед спорудою Старого музею.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Велику гранітну чашу розписали вульгарними і нецензурними написами. Це перший подібний випадок за майже 200 років, що чаша стоїть на цьому місці. Поліція підозрює неповнолітніх хуліганів.

Вандали знову пошкодили музейні експонати у центрі Берліна/ Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

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Позаминулого тижня у трьох музеях - Новому музеї, Пергамському музеї і Старій національній галереї – хтось навмисно розлив олійну рідину на понад 60 предметів мистецтва. Видимі плями залишилися на єгипетських саркофагах, кам'яних скульптурах і картинах 19 століття.