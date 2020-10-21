Вандали пошкодили щонайменше 70 музейних експонатів у центрі Берліна
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Zeit.
За даними газети, один або декілька зловмисників залили маслянистою рідиною об’єкти у Новому музеї, Старій національній галереї, музеї Пергамон та інших закладах, розташованих на Музейному острові. Серед пошкоджених експонатів - єгипетські саркофаги, кам’яні скульптури та картини ХІХ століття. На них залишилися видимі плями.
Зазначається, що це «одна з наймасштабніших атак на твори мистецтва та античності в історії повоєнної Німеччини».
Музейний острів включено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО з 1999 року. Пергамон, який недавно відсвяткував 90-ліття, Старий музей, Музей Боде, Стара національна галерея, Новий музей розташовані між двома рукавами Шпрее. У них розміщені всесвітньо відомі колекції з історії мистецтва та культури Європи та Середземноморського регіону.
Фото: Укрінформ та dpa