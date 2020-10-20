У Греції вандали осквернили єврейські цвинтарі й меморіали жертвам Голокосту

Єврейська громада Греції висловила обурення через нещодавні інциденти з оскверненням кількох єврейських монументів на території країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Так, останній випадок вандалізму стався у п'ятницю, коли на Меморіалі жертвам Голокосту в Салоніках невідомі написали «Із євреями ви програєте».

У своїй заяві єврейська громада Салонік зазначила, що це образа символу, встановленого грецьким урядом на вшанування пам’яті 50 тисяч салонікських євреїв, які були знищені нацистами під час Другої світової війни.

Перед цим інцидентом також зафіксували факти осквернення єврейських кладовищ в Афінах 5 жовтня та в тих же Салоніках 11 жовтня, а також на острові Родос 11 жовтня.

Центральна рада єврейських громад у Греції, коментуючи ці випадки, заявила, що грецьких євреїв «не залякати», та пов’язали їх із «неонацистськими групами».

МЗС Греції засудило осквернення меморіалу в Салоніках, наголосивши, що цей «неприйнятний вчинок ображає пам’ять про наших співгромадян і всіх жертв націонал-соціалізму та порушує цінності демократичного грецького суспільства».

«Афіни продовжать боротися за зміцнення толерантності, викорінення нетерпимості і проти расизму», - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.

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Видання також зауважує, що ці інциденти сталися через кілька тижнів після винесення судом вироків керівникам і членам ультраправої грецької партії «Золота зоря». Їх звинувачували у створенні злочинної організації, нападах на людей, вбивствах і незаконному обороті зброї та засудили до тривалих термінів ув’язнення. Звинувачення було висунуто майже 70 членам партії, включаючи 18 колишніх депутатів грецького парламенту.