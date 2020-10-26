Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабаху. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Міністерстві оборони Азербайджану звинуватили Вірменію в артилерійському обстрілі по позиціях азербайджанської армії, розташованих на всій протяжності фронту, а також на вірмено-азербайджанському державному кордоні.

У свою чергу прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці про порушення перемир'я азербайджанськими військами, звинувативши їх у вогні по вірменських позиціях на південно-східному напрямку.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабахського конфлікту з ранку понеділка.

Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня у Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Читайте також: Столтенберг готовий зустрічатися з лідерами Вірменії та Азербайджану

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.