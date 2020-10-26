Коронавірус у Нідерландах: уже понад 10 тисяч нових хворих за добу

“Зафіксовано 10 211 нових випадків коронавірусу, що на 1547 більше, ніж учора. Частково таке збільшення пояснюється корекцією цифр”, - пише NOS.

Зазначається, що дані були неповними через технічні проблеми. Тож частина сьогоднішнього збільшення є частково результатом корекції цифр.

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що немає причин для радості, адже про покращення ситуації з коронавірусом наразі не йдеться.

“У Нідерландах немає причин для радості”, - заявив Рютте під час пресконференції.

Він також зазначив, що дуже стурбований тривалим зростанням цифр.

“Ми маємо діяти на основі цифр. Повна ізоляція має серйозні соціальні і економічні наслідки”, - сказав прем'єр.

Наступного тижня уряд має розглянути можливість запровадження жорсткіших заходів через коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через сплеск захворюваності на коронавірусну хворобу було запроваджено додаткові заходи, які вступили в силу 14 жовтня о 22:00.

Зокрема, були закриті заклади харчування за винятком тих, що у готелях і аеропортах. Дозволено лише видачу замовлень на винос. Після 20:00 заборонено продаж алкоголю та легких наркотиків, щоб люди не влаштовували вечірок.

Масковий режим у громадських місцях і транспорті обов’язковий для осіб, старших 13 років.

Громадян закликають працювати з дому та не подорожувати без вагомої причини.

У світі на COVID-19 захворіли вже 43 100 072 особи. Загинули від коронавірусу 1 156 597 хворих. Водночас одужали 31 749 896 осіб.