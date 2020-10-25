В Італії черговий антирекорд – понад 21 тисяча нових випадків коронавірусу

В Італії протягом останньої доби підтверджено 21 273 випадки інфікування коронавірусом, що є найбільшим в країні показником від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це інформує Corriere Della Sera.

Зазначається, що впродовж останньої доби в Італії померло 128 пацієнтів з COVID-19.

Загалом від початку епідемії зафіксували вже 525 782 випадки захворювання на COVID-19, з них 37 338 стали летальними.

Водночас одужали 266 203 пацієнти.

Як повідомлялося, італійська влада запровадила нові жорсткіші «коронавірусні» обмеження для протидії другій хвилі пандемії COVID-19. Дві останні доби поспіль у цій країні фіксують нові «коронавірусні» рекорди – понад 19 тисяч нових випадків зараження.

Загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.