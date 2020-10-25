У Литві проходить другий тур парламентських виборів

Литовці сьогодні повернулися до виборчих дільниць, щоб проголосувати у другому турі виборів до вищого законодавчого органу країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Правоцентристська опозиція має значну перевагу над діючим лівоцентристським урядом після першого туру парламентських виборів, що відбувся 11 жовтня.

Опозиційні консерватори набрали близько 25 відсотків голосів у першому турі голосування, випередивши правлячий Союз селян та зелених країни на чолі з прем'єр-міністром Сауліусом Сквернелісом, що здобув понад 17 відсотків голосів.

Ще чотири політичні партії увійшли до парламенту за підсумками першого туру, що, ймовірно, призведе до початку переговорів про коаліцію після другого туру.

Політичні партії на цих виборах зосереджені на боротьбі з епідемією коронавірусу та зменшенні економічних та освітніх диспропорцій між міськими та сільськими районами Литви.

На виборчих дільницях захисні маски та соціальна дистанція є обов’язковими.

Як повідомлялося, опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" виграла перший тур парламентських виборів, набравши під час голосування за партійними списками 24,8% голосів. За результатами підрахунку голосів до парламенту проходять шість партій.

За попередніми даними Головної виборчої комісії (ГВК), результати на 1989 з 1989 дільниць свідчать, що за консерваторів проголосувало 24,8% виборців, вони отримають 23 мандати у парламенті. Правлячий зараз Союз "селян" та "зелених" отримав 17,5% голосів та 16 мандатів, Партія праці - 9,5% та дев'ять мандатів, Литовська соціал-демократична партія - 9,3% та вісім мандатів.

Фото з сайту Euronews