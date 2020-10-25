Договір про заборону ядерної зброї набуде чинності за 90 днів

Гондурас став 50-ю країною світу, яка ратифікувала Договір про заборону ядерної зброї, і через 90 днів документ має набрати чинності.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

"Договір про заборону ядерної зброї в суботу, 24 жовтня, був ратифікований 50-ю державою світу - Гондурасом. Це означає, що через 90 днів документ має набрати чинності", - йдеться в повідомленні з посиланням на заяву представника ООН в штаб-квартирі цієї організації в Нью-Йорку.

Як зазначається, глава ініціативи під назвою "Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї", що отримала у 2017 році Нобелівську премію миру, Беатріс Фін заявила, що швидке набуття чинності цим документом - це "історичний крок" і "новий розділ в історії ядерного роззброєння".

Договір про заборону ядерної зброї - міжнародна угода, яка забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування і використання озброєнь такого типу. Він був ухвалений у липні 2017 року за підтримки 122 країн світу.

Утім, зауважує DW, низка країн, у тому числі всі без винятку ядерні держави та члени НАТО, бойкотують договір, тому він має, радше, символічний характер.