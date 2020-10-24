У Польщі за добу померли найбільше людей від початку пандемії

У Польщі за минулу добу зафіксовано 13 628 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 179 осіб. Показник смертності є найвищим від початку пандемії COVID-19.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Як інформується, 29 осіб померли в Польщі безпосередньо від COVID-19, а 150 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Mamy 13 628 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2026), małopolskiego (1482), wielkopolskiego (1472), śląskiego (1262), łódzkiego (1001), podkarpackiego (891), kujawsko-pomorskiego (777), pomorskiego (776), lubelskiego (715), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 24, 2020

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 2026, Малопольському (Краків) – 1482, Великопольському (Познань) – 1472, Сілезькому (Катовіце) – 1262.

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Як стало відомо у суботу, коронавірусною інфекцією заразився президент Польщі Анджей Дуда. Він почувається добре і перейшов в режим самоізоляції.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії зросла до майже 242 тисяч, більше як 4,3 тис. померли. Вилікувалися майже 110 тис. осіб, а кількість активних хворих становить понад 140 тис. осіб.

У лікарнях Польщі перебувають 11 496 осіб, підключено до апаратів ШВЛ 911 особу.

Від суботи, 24 жовтня, всю Польщу переведено в червону зону. Це передбачає, що учні старших класів (з 4-го класу) переходять на дистанційне навчання. Діти до 16-ти років з 8-ї до 16-ї години дня зможуть виходити з дому лише під наглядом батьків. Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Такі обмеження триватимуть два тижні, а далі вирішуватиметься питання чи залишити обмеження й надалі, чи можна їх скасувати.

Тимчасово перестануть також працювати санаторії. По всій Польщі зібрання людей дозволятимуться максимум до п’яти осіб. Особи старшого віку, понад 70 років, повинні залишатися вдома, аби не ставити під загрозу своє життя та здоров’я. Для допомоги старшим особам буде створено так званий корпус підтримки пенсіонерів, до роботи в якому залучатимуться, зокрема, армійські підрозділи.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 24 жовтня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 42 497 379 осіб. З початку пандемії 31 429 838 осіб одужали, 1 149 367 пацієнтів померли.