Коронавірус у Чехії: вперше кількість нових випадків перевищила 15 тисяч за добу

Вперше з початку пандемії щоденний приріст кількості заражень коронавірусом у Чехії сягнув 15 252.

Такими є дані МОЗ Чехії, передає кореспондент Укрінформу.

Нині активними хворими в країні є 144 701 людина, з них 5 044 госпіталізовано, за минулий тиждень ця кількість зросла майже на дві третини. Кількість смертей у зв’язку з коронавірусною інфекцією наближається до двох тисяч.

На мапі Чеської Республіки уже всі регіони знаходяться у червоній карантинній зоні, напередодні ще 5 країв були в помаранчевій зоні.

Експерти заявляють про неконтрольоване поширення хвороби, оскільки вже неможливо відслідковувати джерела зараження. У Злінському краї (Морава) підтверджено близько 1004 випадків на 100 тисяч жителів, Пршібрамі (Середньочеський край) – 936, Плзні - 929 випадків на 100 тисяч жителів за останні 7 днів.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш запропонував президентові Мілошу Земану звільнити міністра охорони здоров'я Романа Примулу, якого звинуватили в порушенні карантинних вимог.

Від минулої середи, 21 жовтня, країна живе в режимі локдауну.

Уряд Чехії запросив допомоги у НАТО та ЄС і очікує на прибуття до 300 військових медиків з країн-партнерів.