Після вакцинації проти грипу в Південній Кореї померли 17 осіб

У Південній Кореї щонайменше 17 осіб померли невдовзі після щеплення від грипу, проте медики не планують припиняти державну програму вакцинації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на радіо KBS.

"Експерти не бачать прямого зв'язку між смертями та вакцинацією", - заявила на парламентських слуханнях начальник Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань Чон Ин Гьон.

За її словами, зараз медики намагаються визначити точну причину смерті дев'яти осіб. Принаймні два випадки можуть бути пов'язані з анафілактичним шоком. Крім того, всі померлі, за винятком 17-річного школяра, - люди похилого віку із серйозними хронічними захворюваннями.

Зазначається, що вакцини, якими проводили щеплення, було вироблено п'ятьма фірмами, і всі вони належать до різних серій.

Прем'єр-міністр Південної Кореї Чон Се Гюн розпорядився ретельно розслідувати можливий зв'язок між вакцинацією і смертями та оприлюднити результати. Він також закликав Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань зробити все можливе, щоб люди погоджувалися на вакцинацію, не побоюючись за своє життя.

За держпрограмою вакцинації проти грипу в Південній Кореї планується безкоштовно зробити щеплення близько 19 млн осіб, включаючи підлітків і людей похилого віку.

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Досі у країні було підтверджено один випадок смерті внаслідок щеплення проти грипу. У 2009 році 65-річній жінці після процедури було діагностовано синдром Міллера-Фішера (рідкісне неврологічне захворювання), вона померла через рік.