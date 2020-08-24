Південна Корея посилює карантинні обмеження

Влада Південної Кореї запроваджує нові загальнонаціональні карантинні обмеження у зв’язку з рекордним зростанням захворюваності на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

По всій території країни з неділі, 23 серпня, обов’язковим стало дотримання соціальної дистанції. Встановлюються обмеження на кількість учасників масових зібрань, у ому числі релігійних служб. Окрім того, закриваються караоке-бари, нічні клуби, інтернет-кафе та пляжі.

Як повідомлялося, раніше такі обмеження були запроваджені лише у столиці Південної Кореї – Сеулі.

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За минулу добу в країні зафіксовано найбільшу з початку березня кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 397. Раніше вважалася, що епідеміологічна ситуація в Південній Кореї перебуває під надійним контролем.

Загалом станом на 23 серпня у країні підтверджено 17 399 випадків COVID-19, у тому числі 309 летальних.

Фото: Yonhap