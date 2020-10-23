Президентські дебати в США: Україна між Байденом і Трампом

Кандидати в четвер зустрілися вдруге – і востаннє перед днем голосувань

Після скандалів і хаосу, у які перетворилися перші дебати між Трампом і Байденом наприкінці вересня, другий тур виявився більше схожим на діалог. Було видно, що обидва кандидати врахували критику й намагалися поводитися коректно, бо це була їхня остання можливість виступити перед багатомільйонною аудиторією до дня виборів 3 листопада. Тобто, другий (і він же заключний) тур президентських дебатів мав розставити всі крапки над "ї" для тих виборців, які ще вагаються, і тих, хто досі мало довіряє своєму кандидатові. В цій політичній боротьбі за Білий дім українське питання знову опинилося в центрі уваги великої американської політики – і далеко не в позитивному контексті.

БОРОТЬБА ЗА "SWING STATES"

Дебати, що пройшли ввечері четверга в університеті Белмонт у Нешвіллі (штат Теннессі), по суті, стали вирішальним боєм Трампа і Байдена перед виборами. Звісно, до дня голосувань залишається ще півтора тижня, й до цього часу можливі нові вибухи компромату та поява чергових конспірологічних теорій. Але в США саме дебати відіграють вирішальну роль у формуванні, зміцненні чи послабленні політичних уподобань у більшості електорату. Тим більше, що через коронавірус значна частина американців голосують поштою вже зараз і не чекають початку листопада.

Джо Байден лідирує за соцопитуваннями в масштабах всієї країни й випереджає чинного президента в середньому на 10%. Однак головна боротьба між кандидатами ведеться за так звані "swing states" – штати, які коливаються у підтримці між демократами та республіканцями. І там розрив між кандидатами – в рази менший.

Наразі налічується вісім таких штатів, які можуть кардинально вплинути на визначення переможця. Три з них розташовані на східному узбережжі США – Пенсильванія, Північна Кароліна та Флорида; чотири на півночі – Огайо, Мічиган, Вісконсін та Айова; й один на заході – Аризона. Причому, в Огайо і Айові лідирує з невеликим відривом Трамп.

Отже, для Трампа зустріч у Нешвіллі мала на меті здійснити прорив, завоювати більшу довіру пасивного електорату й скоротити відставання. Для Байдена головна задача полягала в збереженні позицій, адже в демократичному таборі відкрито радіють нинішній перевазі в рейтингах.

Очевидно, це вплинуло на те, як поводилися кандидати на сцені. Трамп після хаосу, який він вчинив майже місяць тому, виступав підкреслено коректно, не переривав Байдена й модератора, що явно свідчило про зміну його тактики. Кандидат від демократів залишався на своїх позиціях, хоча й не соромився першим атакувати опонента.

Та це не завадило сторонам уже після шостої хвилини дебатів сипати взаємними образами та згадувати старі гріхи.

Фото: Sergio Flores/Getty Images

ТРАМП, РОСІЯ, БАЙДЕН, УКРАЇНА

На відміну від перших дебатів від 29 вересня, цього разу загрозам національної безпеки та зовнішній політиці був присвячений цілий блок. Причому, в ньому не обійшлося без питань Росії й України. Як тільки Байден почав звинувачувати президента в підігруванні Москві, яка продовжує втручатися у вибори, Трамп заявив, що його опонент замішаний у корупційних схемах в Україні.

Так, на початку обговорень ведуча нагадала про звіт американської розвідки щодо спроб Росії та Ірану знову зашкодити виборам у США та попросила Байдена розповісти, як він збирається захистити країну від зовнішнього втручання.

"Будь-яка країна, що втручатиметься в наші вибори, буде притягнута до відповідальності – вона заплатить за це, якщо мене оберуть", – заявив ексвіцепрезидент. Він уточнив, що розглядає це як порушення суверенітету Сполучених Штатів, однак, додав він, нинішній глава Білого дому не бачить у цьому загрози.

"Наскільки я знаю, президент (Трамп – ред.) нічого не сказав про це Путіну", – заявив Байден. – Я не знаю, чому цей президент не хоче взятися за Путіна, коли той платить гроші за вбивства американських солдатів".

Демократ також згадав недавні повідомлення, що Трампу, як виявилося, доповіли про те, що його особистий адвокат Руді Джуліані став мішенню російської дезінформації. "Його приятель Руді Джуліані був використаний як "російський пішак", його годували інформацією, яка була неправдою", – заявив Байден.

Руді Джуліані

Замість того, щоби спростувати звинувачення демократа, Трамп укотре озвучив теорію змови, яка вже була неодноразово спростована, втім досі використовується республіканським штабом, щоби очорнити опонента.

"Джо отримав $3,5 млн в Росії. Він перебував у дружніх стосунках з колишнім мером Москви. Гроші прийшли від його дружини", – заявив Трамп.

Байден, звісно, категорично заперечив усі закиди.

Однак глава Білого дому продовжив та згадав іншу дуже сумнівну й непідтверджену історію про начебто випадково знайдений ноутбук з листуванням Гантера Байдена і одного з керівників української компанії "Бурісма". Ці листи потім раптом з'явилися в улюбленому Трампом виданні New York Post.

"Всі ці електронні листи, про які ми дізналися – це просто жах. Про ці гроші, які ви загрібали – ви та ваша родина, коли ви були віцепрезидентом", – наголосив Трамп, апелюючи до звинувачень, які роздмухує республіканська кампанія проти Байдена.

"Я не брав жодного пенні", – чітко наголосив колишній віцепрезидент.

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Справедливо зазначити, що від Трампа лунали й інші висловлювання на адресу України, які можна вважати умовно позитивними. Він, зокрема, згадав, що в оборонному бюджеті США внесені додаткові кошти, передбачені на підтримку України, та вкотре звинуватив адміністрацію Обами-Байдена, що вона допустила анексію Криму, чого не сталося би при його президентстві.

"Жорсткіше ніж Трамп ніхто не ставився до Росії", – вкотре заявив чинний глава Білого дому.

На другому турі дебатів сторони також обговорили інші питання, більш актуальні для американського суспільства, як-то вакцина від коронавірусу, медичні страховки, зростання кількості безробітних тощо. Зараз штаби обох кандидатів прогнозовано зараховують перемогу на дебатах кожний на свою користь. Реальна ж картина стане відома за кілька днів, коли соціологи проведуть незалежні опитування й визначать ситуацію, насамперед, у "swing-states".

Поміж тим, останні дебати підтвердили, що попри коронакризу та потребу реанімації національної економіки, зовнішні відносини залишаються однією з головних тем президентських перегонів у США. Тим часом, варто зазначити, що й питання України досі перебуває в зоні турбулентності великої американської політики.

Ярослав Довгопол. Вашингтон

Перше фото: Jim Bourg/Pool