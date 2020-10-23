Трамп vs Байден: у США достроково проголосували вже близько третини виборців
Укрінформ
На виборах президента США проголосували достроково вже понад 50 мільйонів людей.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на порталі United States Elections Project.
З цього числа понад 35 мільйонів проголосували поштою, а понад 15 мільйонів - прийшовши на дільниці.
Таким чином, достроково проголосували близько третини виборців від загальної очікуваної кількості виборців на цьогорічних виборах - 150 мільйонів осіб.
Найбільше голосів достроково віддали у штаті Техас - майже 6,4 мільйона. Також у лідерах Каліфорнія (5,8 мільйона) та Флорида (4,7 мільйона).
Як повідомлялося, вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Основними конкурентами, які змагаються за посаду у Білому домі, є чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент США Джо Байден.