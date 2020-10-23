Трамп vs Байден: у США достроково проголосували вже близько третини виборців

На виборах президента США проголосували достроково вже понад 50 мільйонів людей.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на порталі United States Elections Project.

З цього числа понад 35 мільйонів проголосували поштою, а понад 15 мільйонів - прийшовши на дільниці.

Таким чином, достроково проголосували близько третини виборців від загальної очікуваної кількості виборців на цьогорічних виборах - 150 мільйонів осіб.

Найбільше голосів достроково віддали у штаті Техас - майже 6,4 мільйона. Також у лідерах Каліфорнія (5,8 мільйона) та Флорида (4,7 мільйона).

Як повідомлялося, вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Основними конкурентами, які змагаються за посаду у Білому домі, є чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент США Джо Байден.