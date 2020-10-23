У другому раунді дебатів переміг Байден

За підсумками заключного раунду теледебатів кандидатів у президенти США, що відбувся у четвер, 22 жовтня, переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування виборців, проведеного телекомпанією CNN.

Як зазначає CNN, 53% опитаних вважають, що Байден вийшов переможцем у дуелі з Трампом. Думки про те, що перемогу здобув діючий очільник Білого дому, дотримуються 39% виборців.

Переважна більшість учасників опитування (73%) зійшлися на думці про те, що президент США заслуговував критики, якій піддав його опонент.

На питання, виступ якого з двох кандидатів викликає більше питань щодо можливого президентства, більшість респондентів (55%) назвали Дональда Трампа.

У відповідях на питання ведучої, що стосувалися зовнішньої політики, кандидати, на думку учасників опитування, звучали практично однаково переконливо - 50% у Байдена проти 48% у Трампа.

Однак за іншими темами, зокрема стосовно пандемії коронавірусу, кліматичних змін, питання расової справедливості, виборці вважають слова Байдена більш переконливими.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 22 жовтня, в Університеті Белмонт у Нешвіллі (штат Теннессі) відбулися заключні дебати кандидатів у президенти США.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Основними конкурентами, які змагаються за посаду у Білому домі, є чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент США Джо Байден.