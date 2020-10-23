У Росії добовий приріст коронавірусу перевищив 17 тисяч
Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
Колишні максимуми в РФ були зафіксовані 9-11, 13-14, 16, 19-20 жовтня, до того - 11 травня.
Таким чином, на даний момент загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 1 471 000.
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було зафіксовано в Москві - 5 478 (рекорд осінньої хвилі епідемії), у Санкт-Петербурзі - 710, у Московській області - 472, у Нижньогородській - 366.
За четвер у РФ від COVID-19 помер 281 пацієнт, всього з початку епідемії кількість летальних випадків становила 25 353. Одужали в країні 1 113 736 осіб, за добу - 11 172 пацієнти.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 42 094 535 випадків коронавірусу, зокрема 1 144 306 летальних, одужали 31 235 677 осіб.