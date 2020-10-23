Агресія РФ і пандемія: Туск назвав найбільші виклики для ЄС та України

Агресія Росії і пандемія коронавірусу є найбільшими викликами на сьогодні для України і Європи.

Про це заявив експрезидент Європейської ради, чинний голова Європейської народної партії Дональд Туск під час спеціального Київського безпекового форуму, який проходить частково в онлайн-режимі, повідомляє кореспондент Укрінфому.

“Серед багатьох полів бою, де єдність найбільш необхідна, є два надзвичайно важливі фронти: по-перше, наша спільна позиція проти російської агресії, та наша солідарність в умовах пандемії COVID-19”, - підкреслив Туск.

Він назвав ці дві загрози “несподіваними, підступними, які не мають правил і спричиняють смерть тисяч людей.”

Туск нагадав про пакет підтримки ЄС для України щодо боротьби з COVID-19 та макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро, що “виходить далеко за рамки того, що надав будь-який інший партнер”.

Голова ЄНП також застеріг українських політиків від сварок перед виборами, оскільки внутрішні суперечки є найкращим подарунком для третьої сторони. “Ви як ніхто знаєте, кого я маю на увазі”,- підкреслив він.

Експрезидент Євроради наголосив, що треті сили намагаються порушити солідарність між Брюсселем і Києвом, а різкий конфлікт усередині країни “може стати саме таким приводом”.

“Тож сперечайтеся в міру і лишайтеся єдиними у найважливіших для України питаннях”, - закликав Туск.

На його переконання, у демократичній країні політичні опоненти не повинні бути заклятими ворогами, адже у разі внутрішньої боротьби “до смерті” країна стане легкою мішенню як для Росії, так і для коронавірусу.

Голова ЄНП наголосив, що необхідно зберегти єдність українців перед найважливішими викликами: російською агресією, європейськими перспективами для країни, внутрішніми реформами і пандемією.

Туск також закликав українців докладати ще більше зусиль у реформуванні країни.