РФ заборгувала до бюджету Ради Європи майже €9 мільйонів - постпред України

Про це заявив постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Така сума коштів приблизно дорівнює дворічним внескам України. Це питання є принциповим і виходить за межі лише фінансового аспекту. Адже одним з основних зобов’язань держави-члена є вчасна сплата внесків до бюджету будь-якої міжнародної організації», - заявив посол.

Тарасюк нагадав, що РФ фінансовим шантажем Ради Європи домоглася виконання всіх своїх цинічних вимог, коли у червні 2019 року із російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи були скасовані санкції.

«Натомість Росія продовжує ігнорувати виконання взятих на себе зобов’язань», - наголосив постійний представник України при Раді Європи.

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Як повідомлялося, проти російської делегації у ПАРЄ в 2014 році запровадили санкції за окупацію Криму та агресію на Донбасі, але обмежувальні заходи було скасовано у червні 2019-го. На той момент борг РФ перед бюджетом організації становив близько 90 млн євро.

У вересні 2019 року тодішній генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росія виплатила Раді Європи заборгованість за 2017-2018 роки.