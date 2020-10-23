У Греції запроваджують комендантську годину

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про запровадження з 24 жовтня нових карантинних обмежень задля протидії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Keep Talking Greece.

Починаючи з 6-ї години ранку суботи, 24 жовтня, у країні стане обов'язковим масковий режим – як у приміщеннях, так і надворі.

Крім того, у регіонах з найскладнішою епідемічною ситуацією запровадять комендантську годину. Вона діятиме з 00:30 до 5:00.

Протягом останньої доби у Греції зафіксували 882 нові випадки інфікування коронавірусом – найбільше від початку епідемії. Як зазначає видання, саме цей сплеск захворюваності спричинив посилення карантинних обмежень.

За останніми даними, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у Греції становить 28 216, унаслідок коронавірусної інфекції померли 549 осіб.