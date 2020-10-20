Угорщина найбільш недружня до міграції країна ЄС

Угорщина за ставленням свого населення до мігрантів залишається найбільш недружньою до міграції серед країн-членів ЄС, хоча показник дещо зменшився.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today з посиланням на результати дослідження громадської думки щодо міграції, проведеного аналітиками Центру соціальних досліджень за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта.

Так, 57% угорців негативно ставляться до приїзду мігрантів до їхньої країни. Для порівняння: 6 років тому цей показник становив 62%.

На другому місці за несприйняттям мігрантів - Чехія (42%), далі - Болгарія (40%) та Словаччина (37%). Найбільш відкриті до мігрантів мешканці Швеції та Норвегії, де негативно до них ставляться лише 3% і 2% відповідно.

Загалом же в колишніх соціалістичних країнах «Варшавського блоку» спостерігається тенденція до сильніших антимігрантських настроїв, ніж у Західній Європі. У них близько 20% людей не хотіли б приїзду мігрантів з бідніших країн за межами Європи, тоді як у Західній Європі цей показник складає менше 10%.

Приблизно посередині між «полюсами» ставлення - Польща, Литва, Словенія, Хорватія, Австрія та Італія. Перші, хоча є Центрально-Східною Європою, налаштовані до міграції дещо прихильніше, ніж їхні сусіди, тоді як в Австрії та Італії антимігрантські настрої трохи сильніші, ніж у більшості країн Західної Європи.