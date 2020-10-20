Кібератаки та шантаж: коронавірус посилив IT-небезпеку в Німеччині

Пандемія COVID-19 не тільки стала рушієм оцифровування, але й справила великий вплив на ситуацію з кібербезпекою в Німеччині, хакери стали ще більш винахідливими.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, сказав на брифінгу в Берліні президент Федерального відомства з питань інформаційної безпеки (BSI) Арне Шенбом, представляючи разом з міністром внутрішніх справ ФРН Горстом Зеегофером «Звіті про стан ІТ-безпеки в Німеччині 2020».

Лише за рік, що минає, у Німеччині було зафіксовано 117,4 млн нових шкідливих програм, тобто щодня їх створюється 322 тисячі, в пікові дні - до 470 тисяч. Загалом кількість шкідливих програм перевищує мільярдну позначку.

За даними BSI, кожен четвертий громадянин уже став жертвою злочину в Інтернеті, 25% з них - за останні 12 місяців: 44% під час покупок в Мережі та 30% через доступ до Інтернет-рахунку. Останні 2 роки найнебезпечнішою є, за висновками BSI, шкідливе програмне забезпечення Emotet.

За словами Шенбома, кібератак зазнають як прості громадяни, так і компанії та установи (від автобудівних підприємств до авіаліній), критична інфраструктура (кількість атак майже подвоїлась за останні 2 роки), урядові установи (лише веб-сайти федерального уряду довелося блокувати 52 тисяч разів після атак), та дедалі більше - лікарні.

Надзвичайною є загроза крадіжки персональних даних, наприклад даних клієнтів або даних пацієнтів з Системи архівування зображень та зв'язку (PACS), яка використовуються в галузі охорони здоров’я, а також безпосередньо з баз даних клінік.

Хакери шантажують лікарні або окремих пацієнтів а також втручаються в роботу обладнання, як сталося нещодавно в університетській клініці Дюссельдорфа, яку довелося тимчасово закривати.

На тлі пандемії, за словами глави МВС Зеегофера, виник новий вид злочинів: хакери використовують вкрадені дані для того, щоб отримати допомогу від держави у рамках спеціальних кризових програм.

Міністр запевнив, що держава дуже серйозно сприймає небезпеку та буде кадрово посилювати відповідні структури, які борються з кіберзлочинністю. Зокрема, федеральним бюджетом передбачено створення в BSI 500 додаткових посад, що доводить загальну кількість фахівців цієї структури до 1435, планується створення ще понад 100 робочих місць. Відділи кібербезпеки є в поліції, розвідці та контррозвідці. Ближчим часом планується представлення для обговорення в уряді нового закону про ІТ-захист. Це буде другий подібний закон, перший був ухвалений парламентом в 2015 році.