США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль у ящиках «З Росії з любов’ю»

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) утилізувало 45 несправних апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), які навесні РФ передала до Сполучених Штатів Америки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BuzzFeed.

Зазначається, що йдеться про апарати ШВЛ, які в березні президент США Дональд Трамп попросив у президента Росії Володимира Путіна через очікування зростання кількості тяжкохворих пацієнтів із коронавірусом. У відповідь на цей запит Москва відправила 45 апаратів ШВЛ та інші медичні матеріали в ящиках із написом «З Росії з любов’ю».

Російське обладнання було отримано співробітниками Федерального агентства з надзвичайних ситуацій 1 квітня та розподілено між лікарнями у Нью-Йорку та в Нью-Джерсі. Однак ці апарати ШВЛ так і не були використані, оскільки відразу були виявлені технічні проблеми.

Як зазначається, російське медобладнання фактично викинули на смітник.

«Передані апарати ШВЛ були утилізовані відповідно до нормативів з утилізації небезпечних відходів», - заявив представник FEMA.

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Як повідомлялося, станом на 20 жовтня у світі з початку пандемії підтверджено понад 40,6 мільйонів випадків COVID-19, включаючи 1,1 мільйона летальних.

У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу - 8 456 653.