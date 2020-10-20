США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль у ящиках «З Росії з любов’ю»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BuzzFeed.
Зазначається, що йдеться про апарати ШВЛ, які в березні президент США Дональд Трамп попросив у президента Росії Володимира Путіна через очікування зростання кількості тяжкохворих пацієнтів із коронавірусом. У відповідь на цей запит Москва відправила 45 апаратів ШВЛ та інші медичні матеріали в ящиках із написом «З Росії з любов’ю».
Російське обладнання було отримано співробітниками Федерального агентства з надзвичайних ситуацій 1 квітня та розподілено між лікарнями у Нью-Йорку та в Нью-Джерсі. Однак ці апарати ШВЛ так і не були використані, оскільки відразу були виявлені технічні проблеми.
Як зазначається, російське медобладнання фактично викинули на смітник.
«Передані апарати ШВЛ були утилізовані відповідно до нормативів з утилізації небезпечних відходів», - заявив представник FEMA.
Як повідомлялося, станом на 20 жовтня у світі з початку пандемії підтверджено понад 40,6 мільйонів випадків COVID-19, включаючи 1,1 мільйона летальних.
У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу - 8 456 653.