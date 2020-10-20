Кількість випадків COVID-19 в Аргентині перевищила 1 мільйон

Аргентина стала п’ятою в світі країною за кількістю інфікованих коронавірусом – цей показник там перевищив 1 мільйон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Так, за минулу добу в Аргентині підтверджено 12 982 нові випадки COVID-19, тож загальна кількість заражень коронавірусом із початку пандемії в цій латиноамериканській країні досягла 1 002 662.

Також за минулу добу в Аргентині підтвердили 451 новий летальний випадок – всього від коронавірусу померли 26 716 жителів цієї держави.

З огляду на своє населення у 45 мільйонів Аргентина стала найменшою в світі країною, що перетнула позначку в 1 мільйон заражених.

Також зазначається, що Аргентина стала однією з перших країн Південної Америки, які закрили кордони та запровадили жорсткі карантинні обмеження. Утім, епідеміологічна ситуація там упродовж останніх кількох місяців суттєво погіршилася – особливо в столичному регіоні.

Як повідомлялося, всього у світі з початку пандемії підтверджено понад 40,6 мільйона випадків COVID-19, включаючи 1,1 мільйона летальних.