Японія планує зливати радіоактивну воду з АЕС «Фукусіма» у море

Влада Японії планує вилити в море відфільтровану радіоактивну воду з АЕС «Фукусіма».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Japan Times.

Офіційне рішення може бути ухвалено вже в цьому місяці. Воно покладе край семирічним суперечкам про те, як утилізувати воду, використану для охолодження АЕС.

Раніше в цьому році урядовий підкомітет повідомив, що скидання води в море або її випаровування - це «реалістичні варіанти». У Міжнародному агентстві з атомної енергії також підтвердили, що це цілком безпечно, однак місцеві рибалки хвилюються, що після цього ніхто не захоче купувати у них улов.

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Південна Корея, яка нині забороняє імпорт морепродуктів з цього району, також неодноразово висловлювала стурбованість з приводу впливу відходів з АЕС на навколишнє середовище.

Як зазначає видання, станом на вересень цього року на АЕС накопичено 1,23 мільйона тонн води, заповнено 1 044 резервуари.

Фото: KYODO