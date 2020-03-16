В Японії зупинять атомний реактор на АЕС через відсутність захисту від терористів

Японська електроенергетична компанія Kyushu Electric Power почала в понеділок роботи по зупинці ядерного реактора на своїй АЕС "Сендай" на південно-західному острові Кюсю через відсутність захисту від можливої ​​загрози з боку терористів.

Про це повідомляє Kyodo.

"Kyushu Electric Power Co. зупинила реактор у понеділок через затримку у впровадженні антитерористичних заходів, які вимагаються регулятором. Атомна електростанція "Сендай" у префектурі Кагосіма, що на південному заході Японії, закрила свій реактор №1 якраз перед вівторком – датою закінчення дедлайну для впровадження цих заходів", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що це перший випадок припинення роботи реактора АЕС через невідповідність правилам безпеки, введеним після трагедії на Фукусімі 2011 року.

Як відомо, після аварії на АЕС "Фукусіма-1" навесні 2011 року японська влада зажадала від операторів атомних станцій прийняти на них додаткові жорсткі заходи безпеки. Зокрема, енергоблоки повинні витримати пряме падіння літака, захопленого терористами-смертниками або керованого дистанційно. Повинні бути також укріплені системи охолодження і енергопостачання реакторів.

Проте слід зауважити, що власники АЕС в Японії не вкладаються в графіки проведення таких робіт. Зокрема, вони запізнюються і на другому реакторі станції "Сендай", і на АЕС "Такахама" на головному острові країни Хонсю.

Фото: Kyodo News