Мільйони тонн відходів після аварії на "Фукусімі-1" зберігаються поблизу житла - NHK

Більш ніж половина обсягу відходів, зібраних у результаті робіт з ліквідації наслідків аварії на японській АЕС "Фукусіма-1", зберігається поблизу житла.

Про це повідомляє NHK.

"Наступного тижня виповниться дев'ять років після аварії на АЕС "Фукусіма-1", однак більше половини обсягу відходів, що утворилися в результаті робіт з дезактивації, зберігається поблизу житла місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході операцій очищення районів, постраждалих від аварії на АЕС, було зібрано близько 14 млн кубічних метрів забруднених ґрунту і рослинності. Міністерство у справах довкілля Японії планує перемістити їх у тимчасові сховища поблизу АЕС до березня 2022 року.

Поки що у сховищах зібрано приблизно 6,3 млн кубометрів відходів, тобто менше половини.

"Інша частина перебуває на території шкіл, парків та в місцях тимчасового зберігання", - вказує NHK.

Як повідомлялося, аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася в березні 2011 року, коли внаслідок удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження.

У результаті в трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропалило захисні корпуси реакторів. Значні території у Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.

Катастрофа на "Фукусімі-1" стала найбільшою в історії після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.