В Італії рекордна кількість хворих на COVID-19 - понад 10 тисяч за добу

Протягом останньої доби в Італії було зареєстровано 10 010 нових випадків хвороби COVID-19, померли унаслідок епідемії 55 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

Сьогоднішній рекорд кількості нових випадків являє собою новий пік захворюваності: таку кількість добових випадків коронавірусу в Італії зафіксували вперше з початку пандемії.

Це вже третій поспіль день фіксації піку кількості нових випадків хвороби, відколи 14 жовтня було зафіксовано 7 332 хворих протягом доби (протягом минулої доби було зареєстровано 8 804 нові випадки хвороби).

В Італії від початку епідемії в цілому зафіксували 391 611 випадків захворювання на COVID-19.

Загалом у країні налічується вже 36 427 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу.

Водночас одужали 247 872 особи.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний та 29 378 743 випадки одужання.