В Італії рекордна кількість хворих на COVID-19 - понад 10 тисяч за добу
Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.
Сьогоднішній рекорд кількості нових випадків являє собою новий пік захворюваності: таку кількість добових випадків коронавірусу в Італії зафіксували вперше з початку пандемії.
Це вже третій поспіль день фіксації піку кількості нових випадків хвороби, відколи 14 жовтня було зафіксовано 7 332 хворих протягом доби (протягом минулої доби було зареєстровано 8 804 нові випадки хвороби).
В Італії від початку епідемії в цілому зафіксували 391 611 випадків захворювання на COVID-19.
Загалом у країні налічується вже 36 427 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу.
Водночас одужали 247 872 особи.
Як повідомлялося, станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний та 29 378 743 випадки одужання.