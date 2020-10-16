ВООЗ назвало ремдезивір та низку інших ліків неефективними проти COVID-19

Найбільше у світі дослідження лікарської практики лікування хворих на COVID-19, організоване ВООЗ, виявило відсутню або недостатню ефективність цілого ряду ліків, які вважалися найбільш успішними препаратами для боротьби з коронавірусною хворобою.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров'я, оприлюдненому в четвер, повідомляє Укрінформ.

"Проміжні результати терапевтичного дослідження "Солідарність", яке координувала ВООЗ, свідчать про те, що схеми застосування ремдезивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру/ритонавіру, а також інтерферону мали незначний вплив на показник смертності або на перебіг захворювання COVID-19 впродовж 28 днів у госпіталізованих пацієнтів", - зазначається в заяві.

Дослідження охоплювало досвід лікарень у понад 30 країнах. При цьому розглядався вплив зазначених методів лікування на загальну смертність, початок вентиляції та тривалість перебування в лікарні госпіталізованих пацієнтів. Інші способи застосування цих препаратів, наприклад, для лікування пацієнтів поза шпиталем або для профілактики, мають вивчатися окремо, із застосуванням інших способів досліджень, підкреслюється в повідомленні.

Як зауважили в ВООЗ, глобальна платформа досліджень "Солідарність" наразі охоплює щонайменше 500 лікарень та готова швидко оцінити перспективні нові варіанти лікування.

Нагадаємо: препарат ремдезивір був одним із компонентів комплексного лікування президента США, який минулого тижня заявив про повне одужання.