У Бішкеку скасували надзвичайний стан

Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) 16 жовтня скасував режим надзвичайного стану в Бішкеку після відставки президента країни Сооронбая Жеенбекова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AКІ Press.

Зазначається, що президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 10 жовтня ввів у Бішкеку режим надзвичайного стану, і парламент протягом трьох днів мав розглянути це питання.

Через те, що парламент не розглянув його, президент 12 жовтня повторно ввів режим надзвичайного стану в столиці з 20:00 12 жовтня до 07:00 19 жовтня 2020 року. При цьому в Бішкеку діяла з 22:00 до 05:00 комендантська година.

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Як повідомляв Укрінформ, учора очільник Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення піти у відставку на тлі протестів у країні після виборів.

Глава уряду Садир Жапаров заявив, що спікер парламенту відмовився від президентських повноважень, і тепер вони переходять до нього.

4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, що програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі осіб, одна людина загинула.

У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Також глава країни ввів на території Бішкека режим надзвичайного стану.

Фото: АА